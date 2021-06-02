Гривня продовжує впевнено зміцнюватися до долара та євро

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 3 червня на рівні 27,34 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,33 грн (на 2 червня – 33,53 гривні).

Нагадуємо:

2 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,42 - 27,44 гривні.

2 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,31 - 27,33 гривні.

Економічна правда