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Гривня продовжує впевнено зміцнюватися до долара та євро

Середа, 2 червня 2021, 20:05
 

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 3 червня на рівні 27,34 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,33 грн (на 2 червня – 33,53 гривні).

Нагадуємо:

2 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,42 - 27,44 гривні.

2 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,31 - 27,33 гривні.

Економічна правда

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