Гривня продовжує впевнено зміцнюватися до долара та євро
Середа, 2 червня 2021, 20:05
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 3 червня на рівні 27,34 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,33 грн (на 2 червня – 33,53 гривні).
Нагадуємо:
2 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,42 - 27,44 гривні.
2 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,31 - 27,33 гривні.
Економічна правда
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