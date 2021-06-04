Гривня продолжает укрепляться к евро
Пятница, 4 июня 2021, 09:00
Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 4 июня на уровне 27,34 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,26 грн (на 3 июня - 33,33 гривни).
Напоминаем:
3 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,29 - 27,31 гривни.
3 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,31 - 27,33 гривни.
Экономическая правда
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