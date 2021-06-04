Гривня продолжает укрепляться к евро

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 4 июня на уровне 27,34 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,26 грн (на 3 июня - 33,33 гривни).

Напоминаем:

3 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,29 - 27,31 гривни.

3 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,31 - 27,33 гривни.

Экономическая правда