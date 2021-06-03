Курс валют на 3 червня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
3 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,31 - 27,33 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 27,32 - 27,34 гривні;
Євро – 33,29 - 33,31 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,23 – 27,41 гривні. Євро купують по 33,10 гривні, продають по 33,43 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,23 - 27,35 гривні, євро - 33,15 - 33,50 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 3 червня на рівні 27,34 гривні.
2 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,42 - 27,44 гривні.
2 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,31 - 27,33 гривні.
Економічна правда
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