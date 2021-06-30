Рада поддержала увеличение гарантированной суммы вкладов до 600 тысяч за основу

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Верховная Рада на заседании 30 июня поддержала в первом чтении законопроект №5542-1, которым предлагается к 2023 году увеличить сумму гарантирования вкладов до 600 тысяч грн, а также присоединить к системе гарантирования Ощадбанк.

Об этом известно из заседания Рады.

Документ поддержали 235 нардепов.

Им предусматривается увеличение гарантированной суммы возмещения средств по вкладам с 200 тысяч гривень до 400 тысяч гривень со дня вступления в силу закона и до 31 декабря 2022 года.

С 1 января 2023 года гарантированная сумма возрастет до 600 тысяч гривень.

Автор альтернативного законопроекта и председатель налогового комитета ВР Данил Гетманцев отметил, что этот законопроект - не только о "возвращении Ощадбанка в систему гарантирования вкладов, он также и о плавности этого процесса".

По его словам, проект закона утверждает порядок проведения стресс-тестирования системы гарантирования вкладов физлиц.

Кроме этого, он определяет механизм урегулирования задолженности Фонда по векселям, выданным в обмен на гособлигации в 2015-16 годах в сумме 68,9 млрд грн.

Документ ранее поддержал комитет Верховной Рады, также альтернативный законопроект поддержали в НБУ и Минфине.

Напоминаем:

Присоединение Ощадбанка в Фонд гарантирования является первым шагом на пути вхождения ЕБРР в капитал банка. Вопрос платежеспособности ФГВ и вхождения Ощадбанка в Фонд также определены в Меморандуме с МВФ.

Ранее Налоговый комитет Верховной Рады поддержал альтернативный законопроект №5542-1 о присоединении государственного Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов физлиц и увеличения гарантированной суммы до 600 тысяч гривень с 2023 года.

Во время банковского кризиса 2014-17 годов для обеспечения выплат вкладчикам почти 90 неплатежеспособных банков, Фонд гарантирования был вынужден привлечь почти 80 млрд грн кредитных средств под рыночные 10-14% от правительства и НБУ. По Нацбанку, Фонд полностью рассчитался по долгу почти 20 млрд гривень.

Экономическая правда