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Курс валют на 30 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки

Среда, 30 июня 2021, 11:05
 
фото: НБУ

30 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,18 - 27,20 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,21 - 27,23 гривни;

Евро - 32,37 - 32,40 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,06 - 27,27 гривни. Евро покупают по 32,14 гривни, продают по 32,49 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,11 - 27,18 гривни, евро - 32,27 - 32,41 гривни.

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Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 22 копейки, установив его на 30 июня на уровне 27,18 гривни.

29 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,33 - 27,35 гривни.

29 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,18 - 27,20 гривни.

Экономическая правда

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