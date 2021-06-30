Курс валют на 30 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки
30 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,18 - 27,20 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,21 - 27,23 гривни;
Евро - 32,37 - 32,40 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,06 - 27,27 гривни. Евро покупают по 32,14 гривни, продают по 32,49 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,11 - 27,18 гривни, евро - 32,27 - 32,41 гривни.
Рекомендуем почитать: Сезонное обострение. Как долго еще будет падать доллар?
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 22 копейки, установив его на 30 июня на уровне 27,18 гривни.
29 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,33 - 27,35 гривни.
29 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,18 - 27,20 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua