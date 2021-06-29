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Курс валют: гривня резко укрепилась к доллару

Вторник, 29 июня 2021, 19:45
 
фото нбу

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 22 копейки, установив его на 30 июня на уровне 27,18 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,30 грн (на 29 июня – 32,74 гривни).

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Напоминаем:

29 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,33 - 27,35 гривни.

29 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,18 - 27,20 гривни.

Экономическая правда

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