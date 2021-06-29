Курс валют: гривня резко укрепилась к доллару
Вторник, 29 июня 2021, 19:45
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 22 копейки, установив его на 30 июня на уровне 27,18 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,30 грн (на 29 июня – 32,74 гривни).
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Напоминаем:
29 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,33 - 27,35 гривни.
29 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,18 - 27,20 гривни.
Экономическая правда
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