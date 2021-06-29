Курс валют: гривня резко укрепилась к доллару

фото нбу

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 22 копейки, установив его на 30 июня на уровне 27,18 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,30 грн (на 29 июня – 32,74 гривни).

Рекомендуем почитать: Сезонное обострение. Как долго еще будет падать доллар?

Напоминаем:

29 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,33 - 27,35 гривни.

29 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,18 - 27,20 гривни.

Экономическая правда