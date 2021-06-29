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Гривня укрепилась на закрытии межбанка

Вторник, 29 июня 2021, 17:31
 
фото: нбу

29 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,18 - 27,20 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,18 - 27,20 гривни;

Евро - 32,32 - 32,35 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,07 - 27,29 гривни. Евро покупают по 32,17 гривни, продают по 32,57 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,12 - 27,18 гривни, евро - 32,28 - 32,39 гривни.

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Напоминаем:

29 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,33 - 27,35 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 29 июня на уровне 27,40 гривни.

Экономическая правда

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