Гривня укрепилась на закрытии межбанка

фото: нбу

29 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,18 - 27,20 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,18 - 27,20 гривни;

Евро - 32,32 - 32,35 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,07 - 27,29 гривни. Евро покупают по 32,17 гривни, продают по 32,57 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,12 - 27,18 гривни, евро - 32,28 - 32,39 гривни.

Рекомендуем почитать: Сезонное обострение. Как долго еще будет падать доллар?

Напоминаем:

29 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,33 - 27,35 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 29 июня на уровне 27,40 гривни.

Экономическая правда