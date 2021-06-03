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Регулятор может проверить киевского газопоставщика из-за задержки годового тарифа

Четверг, 3 июня 2021, 20:53
 

Нацкомиссия по тарифам (НКРЭКУ) планирует вынести на заседании 9 июня проект решения по проверке крупнейшего газопоставщика в столице ООО "Киивгазенерджи", он более чем месяц задержал обнародования годового тарифа для бытовых потребителей

Об этом сообщила член комиссии Ольга Бабий, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы их обязательно проверять. Кажется, эти материалы уже готовы к следующему заседанию комиссии. Мы вскоре их обнародуем", - сказала она на брифинге 3 июня.

Окончательное решение по проверке будет зависеть от получения Комиссией информации от поставщика. Если, в конце концов, она не дает возможности сделать четкие выводы, проводится проверка.

Напоминаем:

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) разберется с вопросом необнародования поставщиком газа "Киивгазэнерджи" годового тарифа ресурса для населения и примет решение, в том числе относительно санкций против него.

25 апреля поставщики газа опубликовали свои годовые тарифы на газ.

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газ НКРЭ

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