Регулятор может проверить киевского газопоставщика из-за задержки годового тарифа
Нацкомиссия по тарифам (НКРЭКУ) планирует вынести на заседании 9 июня проект решения по проверке крупнейшего газопоставщика в столице ООО "Киивгазенерджи", он более чем месяц задержал обнародования годового тарифа для бытовых потребителей
Об этом сообщила член комиссии Ольга Бабий, сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы их обязательно проверять. Кажется, эти материалы уже готовы к следующему заседанию комиссии. Мы вскоре их обнародуем", - сказала она на брифинге 3 июня.
Окончательное решение по проверке будет зависеть от получения Комиссией информации от поставщика. Если, в конце концов, она не дает возможности сделать четкие выводы, проводится проверка.
Напоминаем:
Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) разберется с вопросом необнародования поставщиком газа "Киивгазэнерджи" годового тарифа ресурса для населения и примет решение, в том числе относительно санкций против него.
25 апреля поставщики газа опубликовали свои годовые тарифы на газ.
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