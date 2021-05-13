Регулятор допускает санкции против "Киивгазэнерджи" из-за необнародования годового тарифа

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) разберется с вопросом необнародования поставщиком газа "Киивгазэнерджи" годового тарифа ресурса для населения и примет решение, в том числе относительно санкций против него.

Об этом заявила член регулятора Оксана Кривенко во время вебинара "Годовая стоимость на газ: выигрывает ли потребитель?", передает "Интерфакс-Украина".

"У нас есть одна проблемная компания "Киивгазэнерджи", у которой сайт не работал длительное время и не только на дату публикации годового тарифа.

По результатам ее проверки мы примем решение или наложим санкции за невыполнение требований регулятора", - заявила Кривенко.

По ее словам, "это отдельный случай", поскольку по результатам проведенного регулятором мониторинга "почти все поставщики опубликовали свои тарифы".

По состоянию на утро четверга сайт "Киивгазэнерджи" по-прежнему не работает.

"Киивгазенерджи" является 100% -м дочерним предприятием ПАО "Киевгаз".

ЧАО "Киевэнергохолдинг" принадлежит 60% акций "Киевгаза", общине Киева (КГГА) - 28,5%, Rilosal Capital Limited (Кипр) - 5,5%.

В свою очередь, 61% "Киевэнергохолдинга" принадлежат столичной общине, Artio Global Investors Ltd. (Великобритания) - 25%, Densec Limited (Кипр) - 14%.

Напомним:

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" озвучила фиксированный годовой тариф на газ. Он составляет 7,96 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).

25 апреля поставщики газа опубликовали свои годовые тарифы на газ.

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