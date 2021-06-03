Все разделы
Укр / Рус

Закрытие межбанка: гривня укрепилась

Четверг, 3 июня 2021, 17:19
 

3 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,29 - 27,31 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,29 - 27,31 гривни;

Евро - 33,14 - 33,17 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,21 - 27,40 гривни. Евро покупают по 33,06 гривни, продают по 33,41 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,24 - 27,31 гривни, евро - 33,14 - 33,26 гривни.

Напоминаем:

3 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,31 - 27,33 гривни.

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 3 июня на уровне 27,34 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс межбанк

powered by lun.ua
Материалы по теме
На закрытии межбанка гривня укрепилась 2 июня 2021, 17:34
Курс валют на 1 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки 1 июня 2021, 11:14
Официальный курс: гривня ослабла к евро 31 мая 2021, 20:16
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!