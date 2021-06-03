Закрытие межбанка: гривня укрепилась

3 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,29 - 27,31 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,29 - 27,31 гривни;

Евро - 33,14 - 33,17 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,21 - 27,40 гривни. Евро покупают по 33,06 гривни, продают по 33,41 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,24 - 27,31 гривни, евро - 33,14 - 33,26 гривни.

Напоминаем:

3 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,31 - 27,33 гривни.

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 3 июня на уровне 27,34 гривни.

Экономическая правда