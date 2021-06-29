Реальная зарплата в мае выросла на почти 17% за год – Госстат

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В мае 2021 года реальная заработная плата в годовом измерении (по сравнению с маем 2020 года) выросла на 16,8%, однако с апреля сократилась на 1,6%.

Об этом сообщает Госстат.

Индекс реальной заработной платы в мае 2021 года по сравнению с апрелем 2021 года составил 98,4%, а по сравнению с маем 2020 года - 116,8%.

В то же время, по сравнению с апрелем размер средней номинальной заработной платы уменьшился на 0,3%, а в годовом измерении (по сравнению с маем 2020 года) увеличился на 28,1%.

Сейчас средняя заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций составляет 13499 грн и превышает минимальную (что составляет 6000 грн) в 2,3 раза.

Больше всего зарабатывают в сфере информации и телекоммуникаций (25265 грн) и финансовой и страховой деятельности (21965 грн). Меньше всего получают во временном размещения и организации питания (8875 грн).

В региональном разрезе самая высокая средняя зарплата в Киеве (19287 грн), самая низкая - в Волынской области (10890 грн).

Напоминаем:

В апреле 2021 года реальная зарплата по сравнению с мартом 2021 года упала на 1,2%, а за год выросла на 19,7%.

В марте 2021 года реальная зарплата в Украине против марта 2020 года выросла на 9,5%, по сравнению с февралем 2021 года - выросла на 6,7%.

Экономическая правда