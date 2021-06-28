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На прошлой неделе НБУ купил на межбанке 128 миллионов долларов, продал – 80 миллионов

Понедельник, 28 июня 2021, 13:25
 

Нацбанк на прошлой неделе (22-25 июня) выкупил на межбанке 128 млн долларов, а продал 79,5 млн долл.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Нацбанк с 14 по 18 июня на межбанковском валютном рынке купил 113,8 млн долл и продал 20 млн долл.

В период с 7 по 11 июня НБУ купил на межбанке 375 млн долл, а в период с 31 мая по 4 июня - 40 млн долл.

Всего с начала года НБУ выкупил на рынке 947,3 млн долл, продал 169,5 млн долл.

В 2020 году Нацбанк выкупил на рынке 4,93 млрд долл, продал 3,89 млрд долл.

Напоминаем:

Нацбанк в период 31 мая - 4 июня впервые с марта возобновил покупку валюты на межбанке - регулятор купил 40 млн долларов.

НБУ не планирует валютные интервенции наперед, ключевым фактором присутствия или неприсутствия на валютном рынке является амплитуда и скорость изменения валютного курса в любую сторону в течение дня.

Экономическая правда

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НБУ валюта межбанк

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