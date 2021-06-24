Количество зарегистрированных безработных достигло допандемического уровня – Минэкономики

По состоянию на 24 июня 2021 года количество зарегистрированных безработных составляло 354 тыс человек, что на 105 тыс человек меньше, чем в начале года: на 1 января на учете состояло 459 тыс зарегистрированных безработных.

Об этом сообщает Минэкономики со ссылкой на данные Государственной службы занятости.

"Начиная с апреля 2021 года, ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется благодаря восстановлению экономики на фоне улучшения эпидемической ситуации и уменьшения карантина.

На сегодняшний день количество зарегистрированных безработных уже достигло допандемического уровня. Так, 12 марта 2020 года, когда в Украине были введены первые ограничения, связанные с пандемией коронавируса, на учете службы занятости находилось 361 тыс человек, что на 7 тыс больше чем уровень сегодня", - говорится в сообщении.

Напомним:

В ежеквартальном Инфляционном отчете за апрель 2021 года НБУ прогнозировал, что в 2021 году безработица снизится и в среднем за год составит 9,1%, номинальная зарплата вырастет на 17,8, реальная - на 8,6%.

Экономическая правда