Орошение позволит увеличить ВВП Украины на почти 9 миллиардов

Обеспечение полива всей площади орошаемых земель позволило бы увеличить объемы производства сельхозпродукции и ВВП страны более чем на 0,2%, или на 8,8 млрд гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты по результатам аудита эффективности программы развития водного хозяйства и экооздоровлення Днепра до 2021 года.

На обеспечение развития мелиорации земель и улучшения экологического состояния орошаемых и осушенных угодий в рамках реализации Программы в течение 2013-2020 годов за счет всех источников финансирования потратили более 23 млрд грн.

Обеспечено получение урожаев сельскохозяйственных культур на площади 23,9 тыс. га, или в среднем 3 тыс. га ежегодно - 98,4%.

В то же время, реконструкция инженерной инфраструктуры оросительных систем выполнена только на 13% плановой площади, построенные и реконструированные системы капельного орошения на площади - 43,1%, приобретено 12% поливной техники.

Также проведена реконструкция инженерной инфраструктуры осушительных систем на 27% площади, защищены 23,4% сельских населенных пунктов, проведено 61,2% измерений показателей качества воды.

Аудит установил, что необходимое количество дождевальных машин для обслуживания орошаемых земель в Южном регионе обеспечена только 43,4%. Работает только 46,9% имеющихся насосных станций, которые изношены на 84%.

Только за 2017-2020 годы убытки составили 31,7 млн гривен. Фактически полита площадь обслуживаемого мелиоративными системами, составляет лишь 29% орошаемых земель.

Аудиторы отмечают, что ненадлежащее улучшения состояния орошаемых и осушенных угодий, а также управление водными ресурсами, обусловливают рост дефицита сельхозпродукции на внутреннем рынке.

Поэтому это приводит к возникновению импортозависимости, потерю позиций на внешних аграрных рынках, как следствие - снижение уровня ВВП страны.

Напоминаем:

Вследствие деградации земель, в частности через водную эрозию, более 6 млн гектар нуждаются в консервации.

В Украине официально создано Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства, пилотный проект по орошению запустят в Одесской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.

Экономическая правда