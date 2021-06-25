Гривня продолжает слабеть к евро и доллару

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 19 копеек, установив его на 25 июня на уровне 27,46 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,79 грн (на 24 июня - 32,60 гривни).

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Напоминаем:

24 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,53 - 27,56 гривни.

24 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,36 - 27,38 гривни.

Экономическая правда