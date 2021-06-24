Курс валют на 24 червня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

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24 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,36 - 27,38 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,36 - 27,38 гривні;

Євро – 32,64 - 32,66 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,22 – 27,45 гривні. Євро купують по 32,38 гривні, продають по 32,79 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,27 - 27,34 гривні, євро - 32,51 - 32,60 гривні.

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Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 24 червня на рівні 27,27 гривні.

23 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,35 - 27,38 гривні.

Економічна правда