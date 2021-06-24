Гривня ослабла на закрытии межбанка
24 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,53 - 27,56 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,53 - 27,56 гривни;
Евро - 32,90 - 32,93 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,29 - 27,52 гривни. Евро покупают по 32,48 гривни, продают по 32,87 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,36 - 27,42 гривни, евро - 32,59 - 32,71 гривни.
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Напоминаем:
24 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,36 - 27,38 гривни.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 24 июня на уровне 27,27 гривни.
Экономическая правда
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