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Курс валют: гривня знову зміцнилась до долара

Середа, 23 червня 2021, 18:55
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 24 червня на рівні 27,27 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,60 грн (на 23 червня – 32,47 гривні).

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Нагадуємо:

23 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,26 - 27,28 гривні.

23 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,35 - 27,38 гривні.

Економічна правда

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