Курс валют: гривня знову зміцнилась до долара
Середа, 23 червня 2021, 18:55
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 24 червня на рівні 27,27 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,60 грн (на 23 червня – 32,47 гривні).
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Нагадуємо:
23 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,26 - 27,28 гривні.
23 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,35 - 27,38 гривні.
Економічна правда
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