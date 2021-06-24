В ТРЦ Sky Mall сменился собственник

Новым владельцем компании "Оптовая сеть 2011", которая владеет имуществом столичного торгово-развлекательного комплекса Sky Mall, стало ООО "Славиан", конечным бенефициарным владельцем которого является Сергей Брюховецкий.

Соответствующие изменения в государственном реестре состоялись 23 июня 2021 года, свидетельствуют данные Youcontrol. Начиная с 24 июня руководителем ООО "Оптовая сеть 2011" является Андрей Бодня.

С 2010 года учредителем компании значилась панамская "ГРЕНАДА БИЗНЕС КОРП", а по состоянию на 17 июня 2021 года - АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Центавр".

Примечательно, что смене собственника "Оптовая сеть 2011" предшествовало снятие ареста с имущества ТРЦ Sky Mall.

15 марта 2021 года Киевский апелляционный суд арестовал недвижимое имущество ТРЦ Sky Mall в Киеве, который расположен на проспекте Генерала Ватутина, 2-Т.

Арест наложили по ходатайству Офиса генпрокурора в уголовном производстве № 42016100000000022 от 15 января 2016 года по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой).

Это дело открыли в 2016 году по заявлению тогдашнего народного депутата Егора Фирсова о рейдерском захвате комплекса SkyMall, к которому якобы мог быть причастен тогдашний нардеп от БПП Александр Грановский.

Были, в частности, арестованы ТРЦ общей площадью 66 810 кв м, двухуровневый паркинг площадью 38 404 кв м, имущественный комплекс площадью 21 235 кв м, включающий гипермаркет с автостоянками (в том числе паркинг на 633 машиномест), здание бассейна на 1815 кв м , паркинг площадью 8870 кв м и еще один недостроенный многоуровневый паркинг.

Суд запретил совершать любые регистрационные действия с этими объектами в Госреестре прав на недвижимое имущество.

Однако Печерский райсуд Киева решением от 31 марта 2021 удовлетворил ходатайство ООО "Оптовая сеть 2011" (которому принадлежит имущество ТРЦ) и отменил арест имущества.

"Постановление обжалованию не подлежит", - говорится в решении суда.

Напомним:

В июне 2020 эстонский предприниматель Хиллари Теддер, основатель Arricano Real Estate Plc, управляющей компании и девелопера ряда торгово-развлекательных центров (ТРЦ) в Украине, обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в ситуацию, сложившуюся вокруг столичного ТРЦ Sky Mall.

В июле 2020 года стало известно, что бизнесмен Иван Фурсин выкупил ТРЦ Sky Mall в Киеве, который за долги перешел в банк "Пивденный".

Информацию о новом владельце подтвердили в девелоперской компании Arricano эстонского бизнесмена Тедера (который называет себя владельцем ТРЦ), а также партнер Тедера, Андрей Адамовский.

Сообщалось, что Тедер, который потерял контроль над Sky Mall, рассматривает шансы иска в международный инвестиционный арбитраж против Украины для компенсации убытков.

В мае 2021 года сообщалось, что эстонские акционеры Arricano Real Estate Plc направили президенту Украины и Минюсту сообщение об инвестиционном споре с требованием возмещения $ 750 млн из-за потери ТРЦ Sky Mall в Киеве.

Отмечалось, что компания не является стороной в данном сообщении, при этом иск инициировано от имени некоторых нынешних и бывших акционеров компании.

В пресс-службе Aricano тогда заявили, что после уведомления стороны имеют 6 месяцев для арбитражный урегулирования спора. Если стороны не смогут договориться в срок, эстонские инвесторы обратятся в международный инвестиционный арбитраж против Украины.

В сообщении инвесторов указано, что украинская власть экспроприировала в пользу третьих лиц инвестиции, направленные на развитие ТРЦ, а также нарушила другие права, предусмотренные межправительственным соглашением о содействии и защите инвестиций между Украиной и Эстонией от 1995 года.

Сначала строительством ТРЦ занималась Arricano. В 2009 году Тедер привлек к проекту партнера - Андрея Адамовского, который вложил в строительство объекта 40 млн долларов и получил 50% + 1 акцию ТРЦ.

В соглашении было указано, что у Тедера есть опцион на выкуп доли своего партнера в 2010 году. Но в указанные сроки Адамовский продавать долю отказался, ссылаясь на нарушение своим партнером нескольких условий договора.

В это время совладельцем Arricano стала инвестиционная компания Dragon Capital, которой сейчас принадлежит 12,5% в компании Тедера.

В мае 2016 года Лондонский международный арбитражный суд обязал вернуть SkyMall компании Arricano Real Estate Plc. Все акции компании Assofit Holdings Limited должны были до 5 июня бесплатно перейти от Stockman Interhold S. A. Андрея Адамовского в собственность Arricano Real Estate Plc Тедер, говорилось в его сообщении. Но этого так и не выполнено.

Через год руководство банка "Пивденный" заявило о готовности продать ТРЦ стороннему инвестору.

В январе 2018 года Arricano Real Estate Plc заявила об окончательной победе в Высшем суде правосудия в Лондоне в споре с Stockman Interhold S.A. (Британские Виргинские острова) о праве собственности на компанию Assofit Holdings Limited, которая ранее полностью владела киевским ТРК Sky Mall.

Для получения контроля над управлением и финансовыми потоками ТРЦ компании необходимо добиться восстановления корпоративной структуры активов Assofit, которая была на момент начала арбитражных споров.

Для этого Assofit должна восстановить контроль над ООО "Призма Бета", доли в котором были переданы другим компаниям. Кроме того, в собственность "Призма Бета" необходимо вернуть ТРЦ со всеми составляющими объектами, которые в 2014 году были переведены в банк "Пивденный".

В компанию Assofit также должны вернуться кредиты на общую сумму почти $ 100 млн, права выплаты по которым были выведены на другие кипрские структуры.

Экономическая правда