Конфлікт довколо Sky Mall: Зеленського просять втрутитися

Естонський підприємець Гіллар Теддер, засновник Arricano Real Estate Plc , керуючої компанії і девелопера низки торговельно-розважальних центрів (ТРЦ) в Україні, звернувся до президента країни Володимира Зеленського з проханням втрутитися в ситуацію, що склалася навколо столичного ТРЦ Sky Mall.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Володимире Олександровичу, тільки ви здатні відновити правосуддя в нашій справі, у такий спосіб продемонструвавши тисячам інвесторів, що в цій країні дійсно створено всі умови для бізнесу, а підприємці перебувають під захистом держави - це найголовніша складова якісного інвестиційного клімату", - зазначив Теддер під час прямого включення на прес-конференції про статус питання столичного ТРЦ Sky Mall у четвер.

Згідно з прес-релізом Arricano, Теддер повідомив про погрози з боку представників Служби безпеки України з приводу столичного ТРЦ.

За словами адвоката Єгора Бодрова, якщо найближчим часом ситуація з розслідуванням злочинних дій із захоплення ТРЦ не вирішиться, його підзахисні вимушені будуть звернутися до міжнародного інвестиційного арбітражу, що може спричинити відшкодування збитків інвестору з держбюджету.

Бодров повідомив, що нині триває експертиза так званої дорожньої карти, за якою відбувалося захоплення Sky Mall. Після її завершення він пообіцяв оприлюднити прізвища всіх причетних.

Нагадуємо:

Як повідомлялося, конфлікт навколо ТРЦ Sky Mall триває з 2013 року. Після перемоги на виборах у 2019 році Зеленський особисто пообіцяв президенту Естонії вирішити цю ситуацію та проконтролювати розслідування. Пізніше в ЗМІ було оприлюднено рішення Лондонського суду, який визнав, що ТРЦ фактично було переоформлено шляхом низки злочинних діянь, до яких, зокрема, причетний український підприємець Андрій Адамовський.

Arricano - провідний девелопер торговельних центрів в Україні з європейськими інвестиціями. У 2013 році акції компанії були розміщені на Альтернативному ринку інвестицій (AIM) Лондонської фондової біржі.

Нині Arricano володіє та управляє п'ятьма побудованими торговельними центрами, володіє 49,9%-ю часткою в торговельному комплексі Sky Mall, а також земельними ділянками для подальшого будівництва трьох об'єктів, що перебувають на стадії проектування.

У січні 2018 року Arricano Real Estate Plc заявила про остаточну перемогу у Вищому суді правосуддя в Лондоні в спорі з Stockman Interhold S.A. (Британські Віргінські Острови) щодо права власності на компанію Assofit Holdings Limited, яка раніше повністю володіла київським ТРК Sky Mall.

Для отримання контролю над управлінням та фінансовими потоками ТРЦ компанії необхідно домогтися відновлення корпоративної структури активів Assofit, що була на момент початку арбітражних спорів.

Для цього Assofit має відновити контроль над ТОВ "Призма Бета", частки в якому були передані іншим компаніям. Крім того, у власність "Призма Бета" необхідно повернути ТРЦ з усіма складовими об'єктами, які в 2014 році були переведені у банк "Південний". У компанію Assofit також мають повернутися кредити на загальну суму майже $100 млн, права виплати за якими були виведені на інші кіпрські структури.