Бізнесмен Фурсін придбав київський ТРЦ Sky Mall

Бізнесмен Іван Фурсін викупив ТРЦ Sky Mall в Києві, який за борги перейшов в банк "Південний".

Про це НВ Бізнес розповіли два інвестиційних банкіра і керівник одного з ТРЦ.

Інформацію про нового власника підтвердили в девелоперської компанії Arricano естонського бізнесмена Хіллара Тедера (який називає себе власником ТРЦ), а також партнер Тедера, Андрій Адамовський.

Тепер Тедер, який втратив контроль над Sky Mall, розглядає шанси позову в міжнародний інвестиційний арбітраж проти держави Україна для компенсації збитків.

Спочатку будівництвом ТРЦ займалася Arricano. У 2009 році Тедер залучив до проекту партнера - Андрія Адамовського, який вклав у будівництво об'єкта 40 млн доларів і отримав 50%+1 акцію ТРЦ.

В угоді було зазначено, що у Тедера є опціон на викуп частки свого партнера в 2010 році. Але в зазначені терміни Адамовський продавати частку відмовився, посилаючись на порушення своїм партнером кількох умов договору.

В цей час співвласником Arricano стала інвестиційна компанія Dragon Capital, якій зараз належить 12,51% в компанії Тедера.

У травні 2016 року Лондонський міжнародний арбітражний суд зобов'язав повернути SkyMall компанії Arricano Real Estate Plc. Всі акції компанії Assofit Holdings Limited повинні були до 5 червня безкоштовно перейти від Stockman Interhold S. A. Андрія Адамовського у власність Arricano Real Estate Plc Хіллара Тедера, йшлося в його повідомленні. Але цього так і не виконано.

Через рік керівництво банку "Південний" заявило про готовність продати ТРЦ сторонньому інвесторові.