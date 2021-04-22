Промвиробництво у березні вперше від початку року зросло – Держстат

Промислове виробництво в Україні показало зростання на 2,1% вперше від початку року, скориговане на ефект календарних днів значення становило 2,4%.

Про це йдеться у даних Держстату.

Так, проти лютого індекс зріс на 1,8%, а проти березня 2020 року – на 2,4%.

Протягом першого кварталу 2021 року у порівнянні з показниками відповідного періоду 2020 року промвиробництво скоротилося на 2%.

Зокрема, у добувній промисловості та розробленні кар’єрів промисловість скоротилася на 2,8%, переробній – на 3,3%, а у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – зросла на 4,1%.

держстат

Нагадуємо:

У лютому 2021 року промвиробництво в Україні знизилось на 4,6% порівняно з "доковідним" лютим 2020 року, скориговане на ефект календарних днів (минулий рік був високосним) скорочення було меншим - 2%.

У січні 2021 року промислове виробництво знизилось на 4% порівняно з січнем 2020 року, скориговане на ефект календарних днів скорочення було меншим - 2,7%.

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Економічна правда