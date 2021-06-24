Соучредитель monobank Дубилет и председатель агроассоциации Лисситса запускают сервис по продаже земли

Дмитрий Дубилет, соучредитель проекта monobank, и президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс Лисситса анонсировали платформу для онлайн-продажи земли Доброзем.

Об этом они написали в Facebook.

По словам Дубилета, Доброзем является платформой для покупки и продажи сельхозземли. Так, владельцы паев смогут выставить объявление на сайте и получать предложения от потенциальных покупателей.

"Понимая, что у многих владельцев земли могут возникнуть проблемы при подготовке документов, команда Доброзема готова помочь с их проверкой и, при необходимости, проконсультировать, что и где нужно доработать", - написал Лисситса.

Дубилет отметил, что сайт интегрировали с рядом систем, в частности системой спутниковых снимков, для предоставления деталей относительно метеорологической истории и культур, которые выращивали.

Сейчас на сайте можно подать информацию о пае и получить консультацию о состоянии документов и оценить потенциальную стоимость.

Напоминаем:

31 марта 2020 года Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения - согласно закону, 1 июля 2021 года отменяется действие моратория на продажу аграрной земли.

Президент Владимир Зеленский подписал закон №2194 о проведении земельной децентрализации, а также заявил, что за время моратория на продажу земли некоторые политики и бизнесмены украли у государства землю площадью почти 2 полуострова Крым.

Экономическая правда