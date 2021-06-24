Своих владельцев не раскрыли 20% небанковского рынка – НБУ

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До 17 июня 2021 года участники небанковского финрынка должны были подать в Национальный банк документы о структуре собственности, это сделали 80% рынка.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Наибольшая доля компаний, которые подали документы о структуре собственности, среди страховщиков - более 87%, самая низкая - среди ломбардов (65%).

В общем документы подали только 1269 из 1580 компаний, или 80% участников небанковского рынка. В то же время 311 компаний, или почти 20% поставщиков финансовых услуг, нарушили требования Положения о требованиях к структуре собственности поставщиков финансовых услуг не подали соответствующие документы.

208 с 1269 компаний признали, что их структуры собственности имеют признаки непрозрачности и подали описание мер по приведению своей структуры собственности в соответствие с требованиями Положения. Такие компании будут иметь около 4 месяцев для того, чтобы эти меры реализовать.

Отмечается, что регулятор вскоре опубликует полный список игроков, которые не подали документы о структуре собственности.

Напоминаем:

За две недели до конца срока лишь 7% участников небанковского финрынка раскрыли свои структуры собственности в Нацбанк.

Небанковские финучреждения до 17 июня должны раскрыть свои структуры собственности и опубликовать их на своих сайтах, соответствующие требования утвердил Национальный банк.

Нормы касаются всех небанковских финучреждений кроме кредитных союзов, а также лизингодателей и операторов почтовой связи, имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги.

Экономическая правда