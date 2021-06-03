Лишь 7% небанковского сектора раскрыли владельцев, имеют еще две недели
Лишь 7% участников небанковского финрынка раскрыли свои структуры собственности в Нацбанк, у компаний есть время до 14 июня на представление документации.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
За полтора месяца с даты вступления в силу соответствующего положениям лишь 7% участников небанковского рынка подали к регулятору документы относительно своих владельцев. В частности, нормы выполнили 15 страховщиков и 89 финансовых компаний.
Данные компаний, которые первыми подали документы в НБУ, уже доступны на сайте регулятора. Впоследствии информация о структуре собственности обновляться.
"Став новым регулятором, Национальный банк начал работать над фундаментом для формирования платежеспособного, устойчивого, конкурентного рынка небанковских финансовых услуг в Украине.
Одним из ключевых принципов этого является обеспечение прозрачности небанковского рынка, раскрытие структур собственности его участников", - отметил глава НБУ Кирилл Шевченко.
Напоминаем:
Небанковские финучреждения до 17 июня должны раскрыть свои структуры собственности и опубликовать их на своих сайтах, соответствующие требования утвердил Национальный банк.
Нормы касаются всех небанковских финучреждений кроме кредитных союзов, а также лизингодателей и операторов почтовой связи, имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги.
Экономическая правда
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