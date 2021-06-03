Лишь 7% небанковского сектора раскрыли владельцев, имеют еще две недели

Лишь 7% участников небанковского финрынка раскрыли свои структуры собственности в Нацбанк, у компаний есть время до 14 июня на представление документации.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

За полтора месяца с даты вступления в силу соответствующего положениям лишь 7% участников небанковского рынка подали к регулятору документы относительно своих владельцев. В частности, нормы выполнили 15 страховщиков и 89 финансовых компаний.

Данные компаний, которые первыми подали документы в НБУ, уже доступны на сайте регулятора. Впоследствии информация о структуре собственности обновляться.

"Став новым регулятором, Национальный банк начал работать над фундаментом для формирования платежеспособного, устойчивого, конкурентного рынка небанковских финансовых услуг в Украине.

Одним из ключевых принципов этого является обеспечение прозрачности небанковского рынка, раскрытие структур собственности его участников", - отметил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Напоминаем:

Небанковские финучреждения до 17 июня должны раскрыть свои структуры собственности и опубликовать их на своих сайтах, соответствующие требования утвердил Национальный банк.

Нормы касаются всех небанковских финучреждений кроме кредитных союзов, а также лизингодателей и операторов почтовой связи, имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги.

Экономическая правда