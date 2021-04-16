НБУ зобов’язав небанківські фінустанови розкрити своїх власників

Небанківські фінустанови до 17 червня повинні розкрити свої структури власності та опублікувати їх на своїх сайтах, відповідні вимоги затвердив Національний банк.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Норми стосуються усіх небанківських фінустанов окрім кредитних спілок, а також лізингодавців та операторів поштового зв’язку, які мають право надавати окремі фінансові послуги. Для отримання ліцензії Нацбанку також потрібно буде розкривати своїх власників та зв’язки між ними.

Вимоги запрацюють з 17 квітня 2021 року, до 17 червня 2021 року фінустанови повинні розкрити свої структури власності. До 17 жовтня 2021 року, компанії, які не мають прозорих структур власності, матимуть змогу виправити цю ситуацію та привести їх у відповідність до нових вимог.

Серед основних вимог до прозорості структур власності регулятор визначив наступні:

Компанії мають відображати інформацію про всіх власників істотної участі та ключових учасників. Також вони повинні розкривати характер взаємозв’язків між ними. Документи про структуру власності мають містити повну та достовірну інформацію на дату подання.

Всі власники істотної участі мають погодити таке володіння з регулятором. Йдеться, як про набуття істотної участі, так і її збільшення.

У структурі власності не має бути осіб, яким заборонено володіти корпоративними правами та/або здійснювати значний або вирішальний вплив на діяльність установи.

У разі невідповідності структури власності вимогам регулятор надаватиме час для виправлення такої ситуації. Водночас, у разі їхнього неусунення, "Національний банк матиме право прийняти рішення про анулювання всіх ліцензій, виданих установі або особі".

Економічна правда