Гривня на закрытии межбанка ослабла

НБУ

23 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,35 - 27,38 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,35 - 27,38 гривни;

Евро - 32,73 - 32,77 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,19 - 27,38 гривни. Евро покупают по 32,34 гривни, продают по 32,70 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,22 - 27,33 гривни, евро - 32,46 - 32,61 гривни.

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Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 23 июня на уровне 27,31 гривни.

23 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,26 - 27,28 гривни.

22 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,32 - 27,34 гривни.

Экономическая правда