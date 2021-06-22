Гривня ослабла на закритті міжбанку

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22 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,32 - 27,34 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,32 - 27,34 гривні;

Євро – 32,51 - 32,53 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,15 – 27,37 гривні. Євро купують по 32,23 гривні, продають по 32,61 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,24 - 27,31 гривні, євро - 32,37 - 32,52 гривні.

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Нагадуємо:

22 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,28 - 27,30 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 22 червня на рівні 27,19 гривні.

18 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,28 - 27,30 гривні.

Економічна правда