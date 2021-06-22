Курс гривні стрімко ослаб до долара та євро
Вівторок, 22 червня 2021, 19:22
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 23 червня на рівні 27,31 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,47 грн (на 22 червня – 32,29 гривні).
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Нагадуємо:
22 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,32 - 27,34 гривні.
22 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,28 - 27,30 гривні.
Економічна правда
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