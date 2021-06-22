Курс гривні стрімко ослаб до долара та євро

Національний банк

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 23 червня на рівні 27,31 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,47 грн (на 22 червня – 32,29 гривні).

Рекомендуємо почитати: Сезонне загострення. Як довго ще падатиме долар?

Нагадуємо:

22 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,32 - 27,34 гривні.

22 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,28 - 27,30 гривні.

Економічна правда