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Банки уже выдали "теплых кредитов" на 400 миллионов

Среда, 23 июня 2021, 15:55
 
фото: госэнергоэеффективности

С начала госпрограммы по энергоэффективности с конца марта банки выдали 10 тыс "теплых кредитов" на 404,4 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

При этом, 379,6 млн грн - выдали на энергоэффективные мероприятия в домохозяйствах, 24,8 млн грн - на твердотопливные котлы.

"404,4 млн грн оформленных кредитов предусматривают дальнейшие компенсации, общая сумма которых составит уже 132 млн гривен.

Фактически возможности участия программы исчерпываются. Уже совсем близко до полного освоения программы с учетом имеющегося финансирования", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

Сообщалось, что по программе "теплых кредитов" банки выдали уже 387 млн гривень кредитов, сумма компенсации приближается к полному освоению.

Госэнергоэффективности и банки-партнеры - Ощадбанк и Укргазбанк - подписали договоры о взаимодействии для реализации госпрограммы "теплых кредитов" для населения в 2021 году.

За первый месяц работы программы "теплых кредитов" в 2021 году 6869 семей получили 273 млн грн кредитов.

Экономическая правда

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кредиты энергоэффективность

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