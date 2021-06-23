Банки уже выдали "теплых кредитов" на 400 миллионов
С начала госпрограммы по энергоэффективности с конца марта банки выдали 10 тыс "теплых кредитов" на 404,4 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.
При этом, 379,6 млн грн - выдали на энергоэффективные мероприятия в домохозяйствах, 24,8 млн грн - на твердотопливные котлы.
"404,4 млн грн оформленных кредитов предусматривают дальнейшие компенсации, общая сумма которых составит уже 132 млн гривен.
Фактически возможности участия программы исчерпываются. Уже совсем близко до полного освоения программы с учетом имеющегося финансирования", - говорится в сообщении.
Напоминаем:
Сообщалось, что по программе "теплых кредитов" банки выдали уже 387 млн гривень кредитов, сумма компенсации приближается к полному освоению.
Госэнергоэффективности и банки-партнеры - Ощадбанк и Укргазбанк - подписали договоры о взаимодействии для реализации госпрограммы "теплых кредитов" для населения в 2021 году.
За первый месяц работы программы "теплых кредитов" в 2021 году 6869 семей получили 273 млн грн кредитов.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua