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Программа "теплых кредитов" подходит к полному освоению

Среда, 9 июня 2021, 16:57
 

По программе "теплых кредитов" банки выдали уже 387 млн гривень кредитов, сумма компенсации приближается к полному освоению.

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

"Кредитов выдано [387 млн грн] с учетом их дальнейшей частичной компенсации, общая сумма которой составит уже около 120 млн гривень.

Всего на программу выделено 150 млн гривень. Это означает, что все, кто еще желает принять участие в программе, должны успеть поймать последний шанс", - прокомментировал Константин Гура, и.о. председателя Госэнергоэффективности.

Из 387 млн грн "теплых кредитов" для 9 тысяч семей, 367 млн грн выдано на утепление частных домов, 21,1 млн грн - на твердотопливные котлы.

Программа позволяет получить существенное возмещение затрат на приобретение энергоэффективных материалов и оборудования.

Напоминаем:

Госэнергоэффективности и банки-партнеры - Ощадбанк и Укргазбанк - подписали договоры о взаимодействии для реализации госпрограммы "теплых кредитов" для населения в 2021 году.

За первый месяц работы программы "теплых кредитов" в 2021 году 6869 семей получили 273 млн грн кредитов.

Экономическая правда

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кредит банки энергоэффективность

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