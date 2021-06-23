"Инвестняни": Правительство утвердило порядок взаимодействия с инвесторами

Кабинет Министров на заседании 23 июня одобрил порядок взаимодействия "инвестнянь" с инвесторами и властью, что поможет обеспечивать надлежащую подготовку проектов и реализовать принятый ранее закон.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Telegram.

Так, утвержден порядок взаимодействия "инвестнянь" с инвесторами, органами государственной власти, а также с местными властями. "Это взаимодействие станет более эффективным, прозрачным и позволит качественно обеспечить подготовку инвестиционного проекта", - отметил Шмыгаль.

Кроме того, было утверждено требования к инвестору по его финансовой состоятельности. Речь идет о критерии достаточности капитала, вопросах денежного потока и ресурса для инвестиций.

Задачи, которые возложены на Министерство экономики в соответствии с законом "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине", были дополнены.

Напоминаем:

Кабмин на заседании 19 мая принял постановление, утверждающее требования к технико-экономическому обоснованию инвестпроектов - это позволит заработать закону о сопровождении инвесторов со значительными инвестициями.

В рамках принятого закона об "инвестнянях" UkraineInvest за три месяца получил 15 запросов от потенциальных инвесторов на общую сумму более 1 млрд долларов.

Президент Владимир Зеленский подписал инициированный им закон, который, в частности, предусматривает, что до 1 января 2035 года от налогообложения ввозной пошлиной освобождается оборудование и снаряжение, которое будет ввозиться в Украину для реализации инвестпроектов.

Экономическая правда