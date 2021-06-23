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Facebook запустил собственного конкурента Clubhouse

Среда, 23 июня 2021, 10:32
 
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Facebook запустил сервис аудиокомнат для общения Live Audio Rooms, который станет конкурентом приложения Clubhouse - пока что им можно воспользоваться только в США.

Об этом сообщает The Verge.

Сначала возможность создавать комнаты появилась у публичных лиц с помощью приложения Facebook для iOS. В то же время, присоединиться к разговору возможно как с iOS, так и с Android.

Максимальное количество человек в комнате не установлено, в отличие от Clubhouse, однако одновременно разговаривать могут до 50 человек.

Также из дополнительных возможностей Facebook добавил транскрибирования видео - эта опция есть в аудиокомнатах от Twitter, однако не в Clubhouse. Кроме того, приложение будет извещать пользователя, когда кто-то из их друзей присоединяется к комнате.

Комнаты будут как публичные, когда любой может присоединиться, так и частные, доступны только для членов группы.

Кроме аудиокомнат Facebook планирует запуск подкастов, которые пользователи смогут слушать через встроенный мини-плеер. Автоматическое транскрибирование также добавят к подкастам, но несколько позже, в конце лета.

Facebook - не первая компания, которая на волне популярности Clubhouse начала разрабатывать собственные аудиокимнаты. Так, накануне свой аналог Greenroom выпустил Spotify, более полугода назад Twitter запустил Spaces. Свои приложения представили и Reddit с Discord.

Напоминаем:

Компания Facebook анонсировала, что в ближайшие месяцы планирует запустить сервис Live Audio Rooms - аналог социальной сети для голосового общения Clubhouse.

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