Facebook анонсував запуск свого аналога Clubhouse
Компанія Facebook анонсувала, що найближчими місяцями планує запустити сервіс Live Audio Rooms - аналог соціальної мережі для голосового спілкування Clubhouse.
Про це повідомляється у блозі компанії.
"Аудіо легко вписується в наше насичене життя, дозволяє нам надихатися новими ідеями та спілкуватися з однодумцями без тиску. Ви можете поділитися своєю особистою історією або приєднатися до глобальної бесіди будь-яким способом, будь-коли та де завгодно", - йдеться у повідомленні.
"У Facebook ми спостерігаємо постійний ріст популярності аудіо-функцій на наших платформах, починаючи від звукових дзвінків і закінчуючи звуковими повідомленнями на WhatsApp та Messenger.
Ми працюємо над тим, щоб звукові повідомлення було легше записувати та отримувати більше задоволення - включаючи можливість надсилати знайомі звукові записи своїм друзям, від звукових ефектів до цитат із популярних пісень", - заявили у Facebook.
Зазначається, що новий сервіс Live Audio Rooms спочатку протестують у групах, він стане доступним для 1,8 мільярда користувачів і десятків мільйонів активних груп.
А влітку аудіокомнати від Facebook будуть доступні всім користувачам.
Надалі ж, планують у компанії, Live Audio Rooms працюватимуть в месенджері.
У Facebook додали, що у найближчі кілька місяців почне тестувати функцію Soundbites, за допомогою якої можна буде створювати короткі відеокліпи.
Також протягом декількох місяців розраховує запустити подкасти.
При цьому, під час запуску Live Audio Rooms і Soundbites, компанія планує дозволити виробникам аудіоконтенту заробляти гроші.
Нагадаємо:
Instagram оголосив про запуск нової функції - Live Rooms, яка дає можливість проводити прямі ефіри групою до 4 осіб.
Нова соціальна мережа аудіоспілкування Clubhouse стрімко набирає популярність у світі. Лише за пів місяця кількість її користувачів зросла у 2 з гаком рази, досягнувши 8,1 мільйона.
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Економічна правда
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