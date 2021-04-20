Facebook анонсував запуск свого аналога Clubhouse

Компанія Facebook анонсувала, що найближчими місяцями планує запустити сервіс Live Audio Rooms - аналог соціальної мережі для голосового спілкування Clubhouse.

Про це повідомляється у блозі компанії.

"Аудіо легко вписується в наше насичене життя, дозволяє нам надихатися новими ідеями та спілкуватися з однодумцями без тиску. Ви можете поділитися своєю особистою історією або приєднатися до глобальної бесіди будь-яким способом, будь-коли та де завгодно", - йдеться у повідомленні.

"У Facebook ми спостерігаємо постійний ріст популярності аудіо-функцій на наших платформах, починаючи від звукових дзвінків і закінчуючи звуковими повідомленнями на WhatsApp та Messenger.

Ми працюємо над тим, щоб звукові повідомлення було легше записувати та отримувати більше задоволення - включаючи можливість надсилати знайомі звукові записи своїм друзям, від звукових ефектів до цитат із популярних пісень", - заявили у Facebook.

Зазначається, що новий сервіс Live Audio Rooms спочатку протестують у групах, він стане доступним для 1,8 мільярда користувачів і десятків мільйонів активних груп.

А влітку аудіокомнати від Facebook будуть доступні всім користувачам.

Надалі ж, планують у компанії, Live Audio Rooms працюватимуть в месенджері.

У Facebook додали, що у найближчі кілька місяців почне тестувати функцію Soundbites, за допомогою якої можна буде створювати короткі відеокліпи.

Також протягом декількох місяців розраховує запустити подкасти.

При цьому, під час запуску Live Audio Rooms і Soundbites, компанія планує дозволити виробникам аудіоконтенту заробляти гроші.

Нагадаємо:

Instagram оголосив про запуск нової функції - Live Rooms, яка дає можливість проводити прямі ефіри групою до 4 осіб.

Нова соціальна мережа аудіоспілкування Clubhouse стрімко набирає популярність у світі. Лише за пів місяця кількість її користувачів зросла у 2 з гаком рази, досягнувши 8,1 мільйона.

Економічна правда