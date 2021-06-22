Курс гривни стремительно ослаб к доллару и евро

национальный банк

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 23 июня на уровне 27,31 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,47 грн (на 22 июня - 32,29 гривни).

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Напоминаем:

22 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,32 - 27,34 гривни.

22 июня котировки гривни к доллару на открытии

межбанка установились на уровне 27,28 - 27,30 гривни.

Экономическая правда