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Курс гривни стремительно ослаб к доллару и евро

Вторник, 22 июня 2021, 19:22
 
национальный банк

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 23 июня на уровне 27,31 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,47 грн (на 22 июня - 32,29 гривни).

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Напоминаем:

22 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,32 - 27,34 гривни.

22 июня котировки гривни к доллару на открытии

 межбанка установились на уровне 27,28 - 27,30 гривни.

Экономическая правда

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курс НБУ гривня

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