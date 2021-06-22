Курс гривни стремительно ослаб к доллару и евро
Вторник, 22 июня 2021, 19:22
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 23 июня на уровне 27,31 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,47 грн (на 22 июня - 32,29 гривни).
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Напоминаем:
22 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,32 - 27,34 гривни.
22 июня котировки гривни к доллару на открытии
межбанка установились на уровне 27,28 - 27,30 гривни.
Экономическая правда
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