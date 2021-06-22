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Курс валют на 22 червня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

Вівторок, 22 червня 2021, 11:10
 

22 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,28 - 27,30 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,22 - 27,24 гривні;

Євро – 32,39 - 32,41 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,11 – 27,32 гривні. Євро купують по 32,14 гривні, продають по 32,55 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,18 - 27,21 гривні, євро - 32,28 - 32,48 гривні.

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Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 22 червня на рівні 27,19 гривні.

18 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,17 - 27,19 гривні.

18 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,28 - 27,30 гривні.

Економічна правда

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