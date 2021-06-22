Гривня ослабла на закрытии межбанка

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22 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,32 - 27,34 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,32 - 27,34 гривни;

Евро - 32,51 - 32,53 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,15 - 27,37 гривни. Евро покупают по 32,23 гривни, продают по 32,61 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,24 - 27,31 гривни, евро - 32,37 - 32,52 гривни.

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Напоминаем:

22 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,28 - 27,30 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 22 июня на уровне 27,19 гривни.

18 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,28 - 27,30 гривни.

Экономическая правда