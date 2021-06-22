Курс валют: гривня послабилась до долара
Вівторок, 22 червня 2021, 09:00
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 22 червня на рівні 27,19 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,29 грн (на 18 червня – 32,44 гривні).
Нагадуємо:
18 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,17 - 27,19 гривні.
18 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,28 - 27,30 гривні.
Економічна правда
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