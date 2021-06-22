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Биткоин подешевел до двухнедельного минимума на фоне ограничений в Китае

Вторник, 22 июня 2021, 12:35
 

Биткоин и другие криптовалюты потеряли в стоимости на фоне новостей, что Китай усилил меры по борьбе с майнингом криптовалюты.

Об этом сообщает CNBC.

Кроме этого, центробанк Китая призвал Alipay и некоторые крупные банки принять жесткие меры в отношении торговли криптовалютой.

В то же время Ethereum подешевел на 8% за день.

Отмечается, что утром в понедельник стоимость биткоина упала до 31 760 долларов, опустившись ниже 32 тыс долларов впервые с 8 июня.

"Согласно сообщению газеты Global Times, которую поддерживает Компартия Китая, в воскресенье много "биткоин-шахт" в провинции Сычуань были закрыты из-за требований местных властей прекратить майнинг криптовалюты. По оценкам газеты, в результате будет остановлено более 90% мощностей по добыче биткоина в КНР", - говорится в сообщении.

Напомним:

Китай запретил финансовым учреждениям и платежным компаниям предоставлять услуги, связанные с криптовалютными операциями, и предостерег инвесторов от спекулятивных криптовалютных торгов.

Ранее стоимость биткоина упала ниже отметки в 40 тыс долларов на фоне новостей о дальнейших ограничениях криптовалютних операций в Китае.

Экономическая правда

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