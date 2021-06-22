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Курс валют на 22 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки

Вторник, 22 июня 2021, 11:10
 

22 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,28 - 27,30 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,22 - 27,24 гривни;

Евро - 32,39 - 32,41 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,11 - 27,32 гривни. Евро покупают по 32,14 гривни, продают по 32,55 гривни,

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,18 - 27,21 гривни, евро - 32,28 - 32,48 гривни.

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Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 22 июня на уровне 27,19 гривни.

18 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,17 - 27,19 гривни.

18 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,28 - 27,30 гривни.

Экономическая правда

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