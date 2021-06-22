Курс валют: гривня ослабилась к доллару
Вторник, 22 июня 2021, 09:00
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 22 июня на уровне 27,19 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,29 грн (на 18 июня – 32,44 гривни).
Напоминаем:
18 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,17 - 27,19 гривни.
18 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,28 - 27,30 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua