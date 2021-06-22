Курс валют: гривня ослабилась к доллару

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 22 июня на уровне 27,19 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,29 грн (на 18 июня – 32,44 гривни).

Напоминаем:

18 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,17 - 27,19 гривни.

18 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,28 - 27,30 гривни.

Экономическая правда