Нацбанк впервые с апреля продал валюту на межбанке

Нацбанк с 14 по 18 июня на межбанковском валютном рынке купил 113,8 млн долл и продал 20 млн долл.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

74 млн долл НБУ купил в рамках интервенций по единому курсу, еще 39,8 млн долл - с выбором лучшей цены купли-продажи. Весь объем продаж в 20 млн долл осуществлялся по единому курсу.

Всего с начала года НБУ купил в резервы 819,3 млн долл, продал 90 млн долл.

Напоминаем:

Нацбанк на прошлой неделе (31 мая - 4 июня) впервые с марта возобновил покупку валюты на межбанке - регулятор купил 40 млн долларов.

НБУ не планирует валютные интервенции наперед, ключевым фактором присутствия или неприсутствия на валютном рынке является амплитуда и скорость изменения валютного курса в любую сторону в течение дня.

Экономическая правда