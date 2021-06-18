"Дия City": Раде рекомендовали принять закон

Профильный комитет Верховной Рады на заседании 18 июня рекомендовал парламенту принять рамочный законопроект о специальном налоговом режиме "Дия City" в целом.

Об этом сообщает сайт Рады.

Целью законопроекта №4303 является создание условий для ведения инновационного бизнеса, привлечение инвестиций, развитие цифровой инфраструктуры.

Им предлагается ввести спецрежим налогообложения резидентов "Дия City" в соответствии с налоговым законодательством, в том числе вознаграждения, которое резиденты платят лицам, чей труд используют.

Также в спецрежиме есть возможность выбрать контрактную форму трудового договора при оформлении трудовых отношений между резидентами и их работниками.

Предлагается особая форма найма резидентами лиц (гиг-контракт), объединяющая социальные гарантии работников и гибкость гражданско-правовых отношений. В то же время, такой контракт не исключает наем резидентами "Дия City" ФЛП и работников по трудовому договору и тому подобное.

Законодательная база проекту "Дия.City" состоит из трех частей. Первый законопроект - рамочный - описывает основные принципы работы специального правового режима "Дия.City" (№4303). Второй - налоговый - описывает, какие будут налоги у работников ІТ-индустрии и ІТ-компаний. Третий - о защите - законопроект, который минимизирует неправомерное вмешательство правоохранительных органов в деятельность резидентов "Дия.City".

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Напоминаем:

Комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации решил направить на рассмотрение парламента проект Закона Украины №4303 "О стимулировании развития цифровой экономики Украины" (о Действие City) в новой редакции.

Основной законопроект о Дия City №4303 приняли в первом чтении 15 апреля.

Специальный правовой режим "Дия City" поможет увеличить доходы от IT с 6 млрд до 16,5 млрд долларов до 2025 года, а количество работников - с 200 тысяч до 450 тысяч, заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Экономическая правда