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МИД ищет альтернативные рынки для пострадавшего из-за беларуских санкций бизнеса

Пятница, 18 июня 2021, 14:28
 

Министерство иностранных дел ищет для бизнеса, пострадавшего от беларуских санкций, альтернативные рынки продажи товаров.

Об этом сообщает пресс-служба МИД со ссылкой на слова заместителя министра Дмитрия Сеник.

Он пригласил представителей бизнеса обращаться в Совет экспортеров и инвесторов при МИД, занимающийся поддержкой выхода отечественных товаров и услуг на иностранные рынки, привлечением инвестиций и развитием въездного туризма.

"Любая украинская компания, которая пострадает от беларуских санкций, должна сразу обратиться в Министерство иностранных дел. Совместно с Министерством экономики Украины мы уже стараемся, чтобы найти нашим компаниям альтернативные рынки продажи их товаров", - рассказал он.

Напоминаем:

Украина попытается урегулировать вопрос о торговых ограничений со стороны Беларуси без эскалации ограничений, однако при отсутствии другого выхода готова адекватно реагировать на белорусские мероприятия.

Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров, в том числе сельхозтехники и продуктов.

Межведомственная комиссия по международной торговле решила установить спецпошлины в размере 35% от таможенной стоимости на импорт автобусов, грузовых и спецавтомобилей из Беларуси.

Экономическая правда

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Беларусь санкции МИД

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Экономическая правда
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