Україна вивчає, чи є білоруські обмеження на імпорт суто торговельним заходом

Україна спробує врегулювати питання щодо торговельних обмежень з боку Білорусі без ескалації обмежень, проте за відсутності іншого виходу готова адекватно реагувати на білоруські заходи.

Про це торговий представник України Тарас Качка розповів у кулуарах форуму "Україна30. Екологія" агентству Інтерфакс-Україна.

"Ми ситуацію аналізуємо. Питання в тому, як врегулювати її, щоб не розпочалася ескалація обмежень. Тому що якщо не вдасться зняти напругу, у нас не залишиться іншого виходу, ніж адекватно реагувати на заходи білоруської сторони. Це буде негативно для торгівлі, але ми захищатимемо свої інтереси", - сказав Качка.

За його словами, Мінекономіки розглядає різні сценарії реакції на торговельні обмеження білоруської сторони, яка впровадила на шість місяців режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів.

Передусім, зазначив торгперд, у відомстві намагаються зрозуміти, чи справді це є суто торговельними заходами. Якщо так і є, то "ми навіть у таких складних умовах, коли не можемо вести безпосередній діалог, все одно знайдемо рішення".

За його словами, Білорусь пояснила впровадження зазначених вище обмежень у відповідь реакцією на встановлення Україною спецмита на імпорт білоруських автобусів і вантажівок у розмірі 35% митної вартості.

"Якщо це збігатиметься з національними інтересами, можливо, ми розглянемо питання перегляду цього 35-відсоткового мита. Але нам також потрібно розуміти, наскільки ця ситуація має торговельний характер.

Очевидно, що навіть за всього політичного контексту ні у кого немає наміру розв'язувати торговельну війну. Деякий баланс ми знайшли, і якщо далі роздуватимемо торговельні війни, це шкодитиме українській економіці", - прокоментував торгпред.

Він підкреслив, що "це не впливає на політичний процес, це окрема історія – політичний інтерес України очевидний".

Нагадуємо:

Білорусь запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів, у тому числі сільгосптехники та продуктів.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі вирішила встановити спецмито в розмірі 35% від митної вартості на імпорт автобусів, вантажних і спецавтомобілів з Білорусі.