Рада отклонила постановления о снижении тарифов на энергоносители

Рада не поддержала проекты постановлений № 4609, 4590 и 4587 о введении моратория сроком на 1 год на повышение тарифов на энергоносители и снижение цен на электроэнергию и тарифов на распределение газа.

Документ поддержали лишь 153 нардепа.

Глава энергетического комитета Рады Андрей Герус заявил, что комитет не поддержал этот проект постановления, заявив, что нет смысла дублировать одни и те же постановления.

"Проект постановления предлагается поручить Кабинету Министров безотлагательно ввести мораторий сроком на один год на действие всех постановлений Кабинета Министров и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, которыми с 1 января 2021 года были повышены тарифы на газ и его доставку, электроэнергию, отопление и горячую воду, и не допускать в течение одного года принятия таких решений", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

В то же время Рада не поддержала проект постановления № 4590 о принятии неотложных мер, направленных на возвращение льготного тарифа на электроэнергию для населения за первые 100 кВт/ч.

Глава энергетического комитета Рады Андрей Герус перед голосованием заявил, что содержание предлагаемых положений был воплощено в тексте принятого 28 января постановления и добавил, что комитет не поддержал документ.

За проект постановления № 4590 проголосовали 174 нардепа.

Также Рада не поддержала проект постановления № 4587 о принятии неотложных мер с целью снижения цены на электроэнергию и тарифов на услуги распределения природного газа.

Документ без обсуждения поддержали лишь 197 нардепов.

Напомним:

Энергетический комитет ВР рекомендовал парламенту принять проект постановления о принятии неотложных мер с целью снижения цены на электроэнергию и тарифов на услуги распределения природного газа.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о внеочередном заседании парламентариев 13 апреля, среди экономических вопросов на рассмотрение вынесут присоединение Госипотеки к "Укрфинжилье" и реструктуризацию валютных займов.

Разумков также подписал распоряжение о внеочередного заседания Рады на 16:00. На нем депутаты рассмотрят предложения по льготному тарифу на электроэнергию для населения за первые 100 кВт ч и снижение тарифов на электроэнергию и услуги распределения газа.

Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию в 90 коп/кВт.ч для населения на первые 100 кВт и установил с 1 января 2021 года фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт.ч.

Кабмин принял постановление о тарифе на электроэнергию для населения - на апрель его оставили неизменным на уровне 1,68 грн / кВт-час.

28 января Верховная Рада приняла постановление, которым поручила правительству увеличить расходы на субсидии по коммунальным услугам, определить максимальные рыночные наценки, а также разработать отдельные тарифы в зависимости от объемов потребления электроэнергии.

Экономическая правда