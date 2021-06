Мир страдает из-за дефицита микросхем – медиа

Мировые производители автомобилей и электроники несут убытки из-за дефицита полупроводников.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что дефицит возник из-за того, что спрос на чипы превысил уровни, прогнозируемые до пандемии. Локдауны стимулировали рост продаж ноутбуков до самого высокого уровня за десятилетие.

Также резко выросли продажи бытовой техники - от телевизоров до очистителей воздуха, которые теперь поставляются с индивидуальными микросхемами.

"Из-за дефицита полупроводников автопроизводители сократили производство, производители электроники задерживают поставки товаров, а провайдеры широкополосного доступа не могут подключать интернет-маршрутизаторы", – говорится в материале.

Ожидается, что из- за нехватки чипов продажи автопроизводителей в этом году сократятся на 110 миллиардов долларов, при этом будет недовыпущено 3,9 миллиона автомобилей, или около 4,6% от прогнозируемого общего объема.

По мере распространения мобильных сетей 5G, стимулирующих спрос на потоковую передачу видео и игр с большим объемом данных, а также с учетом того, что многие люди работают из дома, потребность в более мощных и энергоэффективных чипах будет только расти, сообщает издание.

Напоминаем:

Американский производитель электрокаров Tesla изучает возможность покупки завода по производству микросхем - собственный завод поможет компании преодолеть последствия глобального дефицита чипов.

Во время карантина, вызванных пандемией, техиндустрия претерпела бурного спроса на ноутбуки и планшеты, что стало одной из причин нехватки полупроводников в мире. Дефицит также ухудшили санкции против китайских техкомпаний и закрытия заводов на локдауны.

В частности, из-за нехватки чипов, Hyundai объявил о временном закрытии завода в Корее - аналогичные решения ранее приняли Honda Motor Co Ltd и General Motors Co по заводов в Северной Америке.