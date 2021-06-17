Нацбанк установил учетную ставку, Шмыгаль оспаривает предписание по "Нафтогазу"

О "Нафтогазе". Премьер Денис Шмыгаль хочет обжаловать предписание НАПК по председателю правления "Нафтогаза" Юрий Витренко - соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева.

О ставке. Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 7,5% годовых. НБУ в дальнейшем готов повышать ставку, если существенное усиление инфляционного давления и ухудшение ожиданий представят угрозу для достижения инфляционной цели 5% в 2022 году.

О "деле Приватбанка". В эпизоде о растрате 137 млн грн в ПриватБанке Высший антикоррупционный суд назначил экс-главе департамента финансового менеджмента меру пресечения в виде содержания под стражей заочно, что является основанием для объявления в международный розыск.

Об инфляции. В мае инфляция выросла до 9,5% в годовом измерении и превысила прогноз НБУ, в регуляторе ожидают, что инфляция начнет замедляться уже осенью этого года и вернется к цели 5% в первом полугодии следующего.

О столичных обысках. Столичная прокуратура совместно с фискальной службой проводит обыски в офисе КК "Киевавтодор" по неуплате налогов на сумму 30 млн гривен.

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