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Курс валют: гривня продолжает укрепляться к доллару

Вторник, 15 июня 2021, 19:10
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 16 июня на уровне 26,93 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,62 грн (на 15 июня – 32,70 гривни).

Напоминаем:

15 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,91 - 26,93 гривни.

15 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,02 - 27,04 гривни.

Экономическая правда

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