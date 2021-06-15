Курс валют: гривня продолжает укрепляться к доллару

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 16 июня на уровне 26,93 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,62 грн (на 15 июня – 32,70 гривни).

Напоминаем:

15 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,91 - 26,93 гривни.

15 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,02 - 27,04 гривни.

Экономическая правда