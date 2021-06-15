Гривня ослабла на закрытии межбанка

15 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,02 - 27,04 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,02 - 27,04 гривни;

Евро - 32,76 - 32,78 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,84 - 27,05 гривни. Евро покупают по 32,46 гривни, продают по 32,81 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,88 - 26,99 гривни, евро - 32,61 - 33,71 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 15 июня на уровне 26,99 гривни.

15 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,91 - 26,93 гривни.

Экономическая правда